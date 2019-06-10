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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» относительно отсрочки введения рынка электрической энергии (№10376). Об этом заявил представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В частности, изменения в Закон Украины «О рынке электрической энергии» призваны отсрочить введение нового рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.

«К сожалению, за два года не было проведено соответствующей работы по подготовке к новому рынку. Чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. В то же время необходимо разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям», - прокомментировал инициативу Президента Герус.

Напомним, полномасштабный рынок электроэнергии согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. 

Руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчу заявил, что старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей.

На заседании Кабинета Министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии – «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».
ForUm

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