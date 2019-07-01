В Кремле заявили, что Министерство иностранных дел России не предлагало освободить украинских военнопленных моряков, следствие продолжается и они должны явиться в суд.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Что касается нотной переписки, то нужно интересоваться в МИД РФ. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, речь идет о необходимости их явки в суд. Но, насколько нам известно, есть особая позиция МИД Украины, и нам не известно, претерпела ли она какие-то изменения», - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на призыв президента Украины Владимира Зеленского освободить моряков и о том, останется ли в силе предложение МИД РФ отпустить их из-под стражи на данном этапе до завершения следствия.

«Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке», - подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, возможно ли освобождение моряков с условием, что они будут участвовать в судебном процессе, он ответил, что этот вопрос - в компетенции МИД России, и именно там нужно узнавать нюансы. «Я еще раз призываю главным образом внимательно перечитать те слова, которые сказал президент России. Они достаточно содержательны», - сказал Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил возмущениепо поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Министр считает ноту России об уголовном преследовании моряков «ловушкой», в которую попались в Офисе президента.