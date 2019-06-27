Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает ноту России об уголовном преследовании моряков «ловушкой», в которую попались в Офисе президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Чтобы снять все вопросы, прошу к вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая – российская ловушка, кстати, довольно примитивная, вторая – наш ответ, разоблачающий скрытые мотивы РФ. Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма», - написал он.

По словам Климкина, Россия без проблем может завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков, в том числе в рамках действующих и для нас, и для них многосторонних документов.

«Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе президента банально попался. Повестись на российский дипломатический «развод» – это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Ага конечно», – подчеркнул министр.

Он отметил, что решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и, безусловно, освободить моряков и корабли. «Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить. А если кто-то хотел гарантировать себе комфортные встречи в Осаке - не получится. Мы делаем все, чтобы эти встречи были в первую очередь результативными и Россия объяснила миру, как она выполнит свои международные обязательства и вернет украинских моряков домой», – заявил климкин.

«И напоследок. По сути - все понятно, а вот по коммуникации - есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутал?» – написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 25 июня получили ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится «циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».