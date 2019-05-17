Министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook, сообщает «Украинская правда».

Климкин отметил, что в 20 апреля направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

«Я считаю, что так правильно. Правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна», – сказал министр.

Он утверждает, что заранее предупредил о своем решении новоизбранного президента.

«У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии», – объяснил Климкин.

В то же время, чиновник заявил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.