Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку.
«Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, большое спасибо. Заранее», - написал он в Twitter.
Напомним, 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов.
17 мая он написал заявление об отставке.
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