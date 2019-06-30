Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина 1 июля. Об этом сообщила глава комитета депутат Анна Гопко, передает Громадське.
По ее словам, также комитет рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины.
Кроме того, депутаты обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Напомним, 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение лимкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов.
17 мая он написал заявление об отставке.
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