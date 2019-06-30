Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных и боевиков в Станице Луганской с обеих сторон и представит окончательное заключение. Об этом сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает LIGA.net.

«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, ОБСЕ должна подтвердить этот факт», - отметил Кучма.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отметил, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

27 июня российские оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений от линии разграничения в районе Станицы Луганской.

Руководитель Станично-Луганской администрации Юрий Золкин заявил, что несмотря на отвод украинских подразделений, российско-оккупационные воска пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту у Станицы Луганской.