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Несмотря на отвод украинских подразделений, российско-оккупационные воска пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту у Станицы Луганской. Об этом заявил руководитель Станично-Луганской администрации, сообщает 5 канал.

На следующей неделе в Станицу Луганскую должна прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем. О таком решении президента ранее сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма.

В пятницу он прибыл на Луганщину с рабочей поездкой. Наблюдал за выполнением процесса разведения сторон в Станице Луганской. Общался с местными жителями и военными. О ходе разведения Кучме доложил командующий Операции объединенных сил Александр Сирский.

В то же время, руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что несмотря на отвод украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отметил, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

27 июня российские оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений от линии разграничения в районе Станицы Луганской.
ForUm

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