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В Киеве Марш равенства начался со столкновений, передает корреспондент УНН.

Только начался Марш равенства, как противники мероприятия бросились перенимать колонны.

Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Сейчас нападавшего задержали.

Колонна активистов пока движется по улицам города. В колоннах Марша идет около 2 тыс. человек.

Напомним, сегодня в столице запланировано проведение Марша равенства. Еще со вчерашнего перекрыто ряд центральных улиц заградительными турникетами, установленные фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

У Зеленского призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства.
ForUm

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