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Харьковский городской совет против проведения Марша равенства «ХарьковПрайд» и будет обращаться в суд,

Как сообщает Hromadske, горсовет на заседании единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы запретить массовые мероприятия акции 15 сентября, связанные с «ХарьковПрайдом», и сам Марш равенства.

Организатор «ХарьковПрайда» Анна Шарыгина заявила, что марш поддержали представители восьми европейских стран и международные организации. Проведение акции, как она считает, подтвердит, что в Харькове не нарушается право на мирные собрания.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес обратится в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства «ХарьковПрайд», так как, по его словам, ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно, а он как городской глава в ответе за спокойствие в городе.
ForUm

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