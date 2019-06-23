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Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

Об этом говорится в сообщении Администрации президента в Facebook.

«Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное. Каждый гражданин имеет чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша», — заявили в АП.

Напомним, 19 июня на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда напали молодые люди в балаклавах. В связи с этим организаторы Марша равенства пришли к Зеленскому на Банковую.
ForUm

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