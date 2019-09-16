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В Харькове во время конфликта на улице Рымарской группа молодых людей сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских, сообщает пресс-служба облполиции.

В Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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