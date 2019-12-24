Городской совет Ривного запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города, сообщает «Суспильне».

Вопрос о запрете проведения маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, касающихся пропаганды однополых отношений, обсудили 24 декабря на сессии Ровенского городского совета.

Инициировал это глава бюджетной комиссии и депутат от «Свободы» Олег Карпяк.

В проекте решения авторы ссылаются на «ст. 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества».

В проекте решения говорится, чтобы «запретить на территории Ривного пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых «маршей равенства», «прайдов», «фестивалей квир-культуры» и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми», а также предлагали исключить проведение публичных кампаний и мероприятий, которые «представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины».

Депутат Александр Чубай сказал, что на 1 января горсовету якобы сообщили, что должен проходить «какой-то парад». А при обсуждении юрист горсовета отметила, что в суд о запрете тех или иных мероприятий они обращаются в случаях, когда есть информация об угрозе жизни и здоровью его участников.

Секретарь горсовета Сергей Паладийчук добавил, что сейчас участники мирных акций не берут разрешение у горсовета, а только сообщают о намерении его провести.

В конце концов, текст проекта решения не меняли, а контроль за его выполнением поручили комиссии по вопросам защиты общественной морали, которую возглавляет Александр Чубай. В итоге 36 голосов «за» - это значит, что решение принято.