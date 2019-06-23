В Киеве перекрыто несколько центральных улиц в связи с проведением 23 июня Марша равенства «КиевПрайд 2019».

Проведение Марша равенства «Киевпрайд 2019» запланировано на 10 час.

Участники марша будут собираться возле Национальной оперы, деталей маршрута не сообщают в целях безопасности. В связи с этим в полиции предупреждали, что в Киеве ограничат движение по центральным улицам города путем проведения марша. До 18:00 23 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции «Площадь Льва Толстого» и «Дворец Спорта» (электропоезда будут проходить их без остановок). До окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метрополитена «Театральная» (будет работать в режиме пересадочного узла). 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Как ранее сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, в Киеве во время проведения марша «КиевПрайд» все подразделения системы Министерства внутренних дел будут привлечены к патрулированию города.

Напомним, 19 июня на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда напали молодые люди в балаклавах. В связи с этим организаторы Марша равенства пришли к Зеленскому на Банковую.