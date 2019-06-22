Организаторы Марша равенства выразили сожаление из-за отсутствия реакции президента Владимира Зеленского мэра Киева Виталия Кличко на нападение на посетителей ПрайдХауса.

Об этом они сказали во время акции под Администрацией главы украинского государства на Банковой.

«Мы твердо убеждены, что публичная нереакция на насилие, которое в нашем случае является преступлением на почве ненависти, является его легитимизацией», — подчеркнули организаторы КиевПрайда.

Они также выразили сожаление о том, что Зеленский никак не отреагировал на приглашение принять участие в Марше равенства.

Напомним, 19 июня на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда напали молодые люди в балаклавах.