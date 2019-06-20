Вечером 19 июня на посетительниц и посетителей Прайдхауса напала группа неизвестных. Нападения произошли вблизи креативного пространства IZONE. Известно о четырех таких случаях, сообщили ForUm’у в пресс-службе оргкомитета «Киевпрайд».

По словам пострадавших, нападавшие выжидали участников за пределами Прайдхауса, следовали за ними до станций метро, ​​пытались сбить их с ног, били ногами, распиливали перечный газ и словесно оскорбляли. Пострадавшие подали заявления в полицию.

Для обеспечения правопорядка Киевпрайд взаимодействует с полицией. Вместе с охраной организаторы и волонтеры работают над безопасностью на территории Прайдхауса. В свою очередь, полиция принимает дополнительные меры на пути к ближайшей станции метро (Тараса Шевченко). Оргкомитет Киевпрайд просит посетителей и посетительниц Прайдхауса быть внимательными и следовать инструкции по безопасности.

Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука с требованием запретить проведение «Киевпрайда».