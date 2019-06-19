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Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 500 тыс. грн на проведение аудита государственного концерна «Укроборонпром». Такое решение приняло правительство на заседании, сообщает 112 Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин был вынужден внести изменения в решение об аудите и скорректировать цифру. 

В целом правительство выделило на аудит 32,5 млн грн.

«Мы вынуждены были вносить изменения в решение об аудите Укроборонпрома. Мы скорректировали цифру до 32,5 млн и сейчас мы его (решение. - Ред.) окончательно утверждаем, я его подпишу. Аудиту международному финансовому Укроборонпрома быть», - сказал Гройсман.

Также он заявил, что решение об аудите Укроборонпрома продвигается сложно.

Напомним, 15 мая Гройсман поручил провести аудит оборонно-промышленного комплекса страны и в частности концерна «Укроборонпром».

22 мая премьер-министр заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит Укроборонпрома.

5 июня Кабмин отменил решение о выделении средств на аудит.
ForUm

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