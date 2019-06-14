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В начале июня Кабинет Министров Украины принял решение отменить собственное распоряжение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 32 миллионов гривен.

Об этом стало известно из протокола правительственного заседания от 5 июня, который обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает «Экономическая правда».

22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривень на финансовый аудит государственного концерна Укроборонпром.

Тогда же правительство приняло распоряжение «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета», поручив Минэкономразвития вместе с Минфином, Минюстом и Укроборонпромом доработать такое распоряжение и оформить его в трехдневный срок.

Впрочем, источники в правительстве сообщили, что документ не успели оформить в положенный срок, что стало формальным основанием для его отмены.

«Решение отменить выделение средств на аудит Укроборонпрома фактически означает, что в правительстве не заинтересованы в независимой проверке финансовой деятельности концерна Укроборонпром, - считает Глеб Каневский.

Эксперт напомнил, что согласно плану реформы ОПК того же правительства международный аудит концерна должен был быть организован еще в апреле этого года.

Напомним, 15 мая Гройсман поручил провести аудит оборонно-промышленного комплекса страны и в частности концерна «Укроборонпром».

22 мая премьер-министр заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит Укроборонпрома.
ForUm

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