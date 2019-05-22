Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, сообщает «Украинская правда».

«Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 миллиона гривен для Укроборонпрома для того, чтобы Укроборонпром начал глубокий финансовый аудит своей деятельности», - сказал премьер.

Кроме того, по его словам, в среду, 22 мая, в парламент будет внесен проект закона относительно прозрачной работы Концерна во всех вопросах, касающихся военной тематики и закупок в этой сфере.

Напомним, 2 апреля Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром». Кабмин одобрил это решение.

15 мая Гройсман поручил провести аудит оборонно-промышленного комплекса страны и в частности концерна «Укроборонпром».