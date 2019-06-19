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Кабинет Министров Украины планирует на следующем заседании рассмотреть и подать президенту представление относительно пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает УНИАН.

По его словам, сегодня правительство в очередной раз подает главе государства «ряд председателей ОГА на увольнение».

«И буквально вчера мы получили от Администрации Президента предложения, чтобы мы их рассмотрели, на 5 глав ОГА. Фактически мы сегодня начнем эту работу с целью того, чтобы на следующее заседание правительства рассмотреть эти кандидатуры и принять по ним решение о представлении президенту соответствующих кандидатур на назначение", - сказал Гройсман.

Как сообщал ForUm, 11июня Президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.  

В тот же день Глава государства назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей.
ForUm

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