Кабинет Министров Украины планирует на следующем заседании рассмотреть и подать президенту представление относительно пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает УНИАН.



По его словам, сегодня правительство в очередной раз подает главе государства «ряд председателей ОГА на увольнение».

«И буквально вчера мы получили от Администрации Президента предложения, чтобы мы их рассмотрели, на 5 глав ОГА. Фактически мы сегодня начнем эту работу с целью того, чтобы на следующее заседание правительства рассмотреть эти кандидатуры и принять по ним решение о представлении президенту соответствующих кандидатур на назначение", - сказал Гройсман.

Как сообщал ForUm, 11июня Президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

В тот же день Глава государства назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей.