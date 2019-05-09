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Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, в которой требуется вернуть проспекту имени Петра Григоренко имя маршала Жукова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня на сайте горсовета опубликованы две петиции. Одна - с предложением убрать палатку с пл. Свободы. Вторая - о том, чтобы вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название - имени маршала Жукова. Я думаю, что если эти две петиции наберут необходимое количество голосов - а это 5 000 - я сделаю все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь», – отметил он.

В палатке на проспекте Свободы сбирают помощь украинским военным. «На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я за то, чтобы ее убрать», – написал Кернес.

«С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге», – отметил он.

 
ForUm

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