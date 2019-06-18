Во время официального визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пути освобождения украинских моряков, которые находятся в русском плену, и других украинских заключенных, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы обсудили больной вопрос освобождения наших военных моряков и других украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. Авторитет и международное влияние Германии дает надежду на как можно скорее решение этого вопроса», - отметил Президент во время совместного с Меркель брифинга в Берлине.

Глава государства также сообщил, что состоялся обмен мнениями по координации совместных действий и сотрудничества между Украиной и Германией в рамках ООН и других международных организаций.

Зеленский выразил надежду, что Германия поддержит европейские и евроатлантические стремления Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.