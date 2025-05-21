У Німеччині представники партії «Союз 90/Зелені» наполягають на проведенні парламентського розслідування щодо відносин уряду ексканцлерки Ангели Меркель із російським енергетичним гігантом «Газпромом». Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

Головна критика стосується рішучої підтримки з боку уряду Меркель будівництва газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі, попри численні попередження про можливі ризики для енергетичної безпеки Європи.

«Без серйозного парламентського розслідування ці питання не будуть вичерпані», — заявив співголова «Зелених» Фелікс Банашак, наголосивши на недостатніх відповідях від федерального уряду.

За даними внутрішніх документів відомства федерального канцлера, оприлюднених Süddeutsche Zeitung, ще у середині 2010-х років уряд Меркель отримував попередження про залежність від російського газу, проте продовжував мовчазну підтримку проєкту.

«Це спричинило найбільшу енергетичну, економічну та зовнішньополітичну шкоду в історії ФРН», — заявив депутат бундестагу Міхаель Кельнер, додавши, що Меркель «свідомо ігнорувала ризики», чим порушила свою присягу захищати Німеччину від шкоди.

До вимог провести парламентське розслідування долучилися й інші політики, зокрема депутат від Лівої партії Йорг Сезанн.

Ці заяви пролунали на тлі триваючих дебатів у Німеччині щодо наслідків енергетичної політики минулих років, а також ролі, яку відігравав російський газ у формуванні зовнішньополітичного курсу Берліна.