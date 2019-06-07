Руководитель украинской делегации в Трехсторонне контактной группе Леонид Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя будет открывать ответный огонь во время действия «режима тишины». Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По ее словам, в СМИ появилось много интерпретаций по переговорам в Минске. «Фраза, которая разошлась в СМИ, вырвана из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. В Минских соглашениях прописана остановка огня. Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская обязательно должна остановить огонь со своей стороны. И призыв прекратить огонь, не стрелять, касался прежде всего противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Мендель отметила, что за время военных действий на Донбассе другая сторона постоянно провоцировала украинских военных. Незаконные вооруженные формирования устанавливали гранатометы в детсадах, школах, на крышах жилых домов. Поэтому надо разработать механизмы разведения сил.

«Мы призываем всех участников ТКГ активизировать работу. Встречи в Минске чрезвычайно важны, но между ними должна происходить ежедневная работа. Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы должна подготовить документы, которые позволят начать разведение сил. После этого мы сможем начать восстановление моста в Станице Луганской, одной из самых горячих точек на востоке», - отметила пресс-секретарь Президента.

Напомним, ранее Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях касательно «режима тишины» обязанность «не стрелять в ответ».