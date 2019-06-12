Постоянные представители стран ЕС 12 июня согласовали решение о продлении крымских санкций против России на год.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономического развития и торговли (2014-2016) Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».

Зеленский не обещал снижение тарифов во время предвыборной кампании. Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Позже Герус извинился за заявление о том, что обещания Зеленского снизить тарифы - это шутка.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по вопросам освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах в Украине.

Украинцам рассказывали сказки о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке вблизи оккупированного Донецка.

Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда Киевской области, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что Глава государства не исключает введения двухпалатного парламента.

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем СНБО Александром Данилюком посетила район проведения операции Объединенных сил.

На неразрешенной акции в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова в центре Москвы задержаны более 200 человек.

Во вторник, 11 июня, в Тячевском районе Закарпатья грузовик Зил-131 слетел с дороги в горную реку. В результате погибли пять человек.