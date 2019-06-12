Украинцам рассказывали сказки о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им понарассказывали сказок», - написал он в Facebook.

«Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет – уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», - пояснил министр.

Однако, по словам Климкина, удалось закончить разговор на позитиве.

«Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно встать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично», - подчеркнул глава МИД.

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны. Ровно через месяц, 11 июня, безвиз заработал.