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Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снижение тарифов во время предвыборной кампании. Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в интервью Bihus.info.

«Зеленский напрямую нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличить добычу газа, нам нужно инвестировать. Когда мы прекратим импортировать газ и станем экспортером, тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может, и больше», - сказал Герус.

Он отметил, что команда Зеленского не обещала снижение тарифов, чтобы избежать популизма.

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам +», что это несправедливо, что это коррупционная формула, но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», - заявил Герус.
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