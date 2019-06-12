Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем СНБО Александром Данилюком посетила район проведения операции Объединенных сил.

Как сообщается на странице ООС в Facebook, целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Во время визита члены СНБО заслушали доклад командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации.

Затем рабочая группа СНБО посетила передовые позиции наших войск в районе населенного пункта Авдеевка и побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.

Также должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.