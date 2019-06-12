После парламентских выборов партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» может стать второй по величине и первой оппозиционной фракцией в Верховной Раде Украины, а Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии, займет место в президиуме парламента. Об этом на своей странице в Facebook написала известная украинская журналистка Соня Кошкина.

Она отметила, что накануне выборов в Верховную Раду в оппозиционном лагере происходят серьезные перемены: расколовшийся на две части «Оппозиционный блок» так и не смог договориться об объединении и пойдет двумя разными колоннами на выборы.

«ОП» Рабиновича — Бойко имела в переговорах приоритет. Они прекрасно понимали, что Бойко четыре года раскручивался в качестве лидера «оппозиции» и именно с ним сейчас ассоциируются бело-голубые. Доказано парламентскими. По большему счету, ахметовские не были им нужны, как и партия двух мэров. Они («ОП») сами заходят в Раду», — написала журналистка.

При этом, отметила Кошкина, «Оппозиционная платформа — За жизнь» станет второй по величине в целом и первой оппозиционной фракцией в парламенте, также весьма вероятно, что Медведчук займет место в президиуме Верховной Рады.

Кроме того, журналистка утверждает, что политическая сила Рабиновича и Медведчука станет монополистом на пророссийском избирательном поле.