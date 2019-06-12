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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономического развития и торговли (2014-2016) Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить Абромавичуса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию)», - говорится в тексте документа.

Этим же указом Зеленский исключил из состава набсовета двух его членов в связи с окончанием срока полномочий. 

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в 2014 году Абромавичуса пригласил в команду президент Украины Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции «Солидарность» с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.

В феврале 2016 министр заявил о своей отставке. Когда у него спросили о причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.
ForUm

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