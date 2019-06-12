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Представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что Глава государства не исключает введения двухпалатного парламента. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что смешанная система выборов - большая беда украинского парламента.

«Большая беда украинского парламента - половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», - заявил представитель Зеленского в ВР.

При этом Стефанчук отметил, что переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время.

«Будут вопросы, которые касаются формы парламента: одно- или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции, о том, что это все будет сделано в ближайшее время. Но если мы исходим из того, что мы по важным вопросам должны обязательно учитывать мнение народа, то мы не можем игнорировать мнение, которое уже когда-то было высказано. Мы и не можем игнорировать то, какой процент граждан тогда за это проголосовал (введение двухпалатного парламента в 2000 году поддержали 82,9% избирателей. - Ред.). Потому в качестве политико-правового основания мы будем учитывать и тот референдум», - сказал он.
ForUm

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