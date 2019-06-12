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В крови задержанного в РФ журналиста Голунова не нашли наркотиков 27

В центре Москвы проходит несогласованный с властями марш в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. По данным «ОВД-Инфо», задержаны больше 90 человек, в том числе журналисты, передает Русская служба ВВС.

Перед началом шествия у станции метро «Чистые пруды». В числе собравшихся - политик Алексей Навальный, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский, писатель Григорий Остер.

Полиция призывала собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан. После начала шествия начались задержания. Сейчас они продолжаются.

По данным проекта «ОВД-Инфо», задержаны более 94 человек.

Среди задержанных - журналисты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев, корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Участники акции говорят, что задерживают в основном тех, у кого майки или значки в поддержку Голунова.

Накануне уголовное дело против Голунова было прекращено, он вышел на свободу. После этого журналист заявил, что не собирается сам идти на марш и рекомендует другим провести 12 июня с родными и близкими.  

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы задержали в центре города 6 июня. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.

Голунов вину не признал. 
ForUm

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