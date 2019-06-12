Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке вблизи оккупированного Донецка, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Около месяца назад воины отдельной механизированной бригады им. Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Следовательно, украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепления и развитие», – говорится в сообщени.

В штабе подчеркнули, что сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений.

«Благодаря укреплению позиций подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении местами составляет всего несколько сотен метров», – сказано в сообщении.