Представитель Президента в правительстве Андрей Герус извинился за заявление о том, что обещания Владимира Зеленского снизить тарифы - это шутка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов». Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», – отметил он.

По словам Геруса, на самом деле Президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности снижения тарифов для населения. «Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы», – подчеркнул он.

«В целом это будет комплексный план, который состоит из: снижения тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов; демонополизации энергетических рынков. Надеюсь и Антимонопольный комитет таки полноценно заработает. Увеличения добычи газа, и привлечения для этого иностранных инвесторов. Отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20-30%. Пересмотр правил предоставления субсидий, поскольку есть понимание, что некоторые категории населения лишены субсидий несправедливо. Чтобы в бюджете деньги на субсидии некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций. Энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда. Меньше потребления - меньше платежка. Рост доходов населения, будет уменьшать остроту тарифного вопроса для домохозяйств», – заявил Герус.

Кроме того, он подчеркнул, что важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. «В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10-15%, и на электроэнергию на 150%. Наша мысль была, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов относительно энергетических монополий, а также показать, что за хищение тарифных средств наступает ответственность. Насколько я понимаю, наше мнение было учтено», – заявил Герус.

«Хотя и без популизма, но вопрос тарифов, безусловно, в фокусе внимания. Конечно, я много из этих пунктов говорил и в живом интервью, но в заголовки/новости это не попало. Кто еще новый в политике, учитесь лучше на моих ошибках», – подытожил он.

Напомним, ранее Герус заявил, что Зеленский не обещал снижения тарифов во время предвыборной кампании. «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие», – сказал он.