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Во вторник, 11 июня, в Тячевском районе Закарпатья грузовик Зил-131 слетел с дороги в горную реку. В результате погибли пять человек, сообщают Новости Закарпатья.

Среди погибших – двое работников лесхоза и трое жителей села Тарасовка. Они ехали на заготовку дров. Началась непогода. Из-за грозы водитель не справился с управлением, и автомобиль скатился с горы в реку.

Найдены тела четырех погибших. Поиски пятого продолжаются – его унесла река.  

Фото: Роман Келемен
ForUm

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