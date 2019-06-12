Во вторник, 11 июня, в Тячевском районе Закарпатья грузовик Зил-131 слетел с дороги в горную реку. В результате погибли пять человек, сообщают Новости Закарпатья.

Среди погибших – двое работников лесхоза и трое жителей села Тарасовка. Они ехали на заготовку дров. Началась непогода. Из-за грозы водитель не справился с управлением, и автомобиль скатился с горы в реку.

Найдены тела четырех погибших. Поиски пятого продолжаются – его унесла река.

Фото: Роман Келемен