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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по вопросам освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах в Украине. Об этом Денисова сообщила по итогам переговоров с Москальковой в Москве 11 июня.

«Я отметила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех, поэтому мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам. В частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий», - написала она в Facebook.

Денисова предложила обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах в Украине.  

В свою очередь, Москалькова заявила о готовности к диалогу.

«Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной темы», - сказала она.
ForUm

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