Решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда Киевской области, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян

«Районный суд не имеет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда», - написал он в Facebook.

«Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 админправонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал. Мы, кстати, это выяснили за неделю», - заявил Омелян.

«Пока я министр инфраструктуры – SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает.

Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические «решение» рейдеров не повлияют на ее работу и развитие», - заверил он.

По словам министра, «его ведомство обеспечило свободную конкуренцию и честные правила игры в авиации, в автобусных перевозках, и на море, и никто и ничто нас не собьет с этого пути».

«Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: «wtf is going on?». И сразу можете спросить, когда в Днипро будет летать дешево. И больше никогда по этому номеру не звоните», - резюмировал Омелян.

Как сообщал ForUm, Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.