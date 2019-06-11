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Водолазы в Будапеште обнаружили тела еще четверых туристов, погибших при крушении катера на Дунае. Останки подняты на берег, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Спасатели обнаружили часть затонувшего катера, поднять его целиком пока не удается. Водолазы закрепили на катере ремни, чтобы поднять его с помощью плавучего крана. При поднятии лодки спасатели постепенно будут обследовать каждую ее часть.

Поиски не прекращаются уже две недели. Координатор поисковой операции, Нандор Ясензкий, отметил, что еще четверо пропавших пассажиров могут находиться внутри катера.

Ранее сообщалось о 19 жертвах.

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Полиция Венгрии арестовала 64-летнего украинского гражданина Юрия С. из Одессы – капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером. 
ForUm

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