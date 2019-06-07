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Количество погибших в результате столкновения прогулочного катера с круизным судном на Дунае в Будапеште, что произошло на прошлой неделе, выросло до 19 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP

«Спасатели обнаружили тела еще четырех южнокорейских туристов. Тело женщины из Южной Кореии нашли в Будапеште, а одного из венгерских членов экипажа нашли за 21 километр от места аварии судна вниз по течению в городе Эрд», - говорится в сообщении.

Пропавшими без вести до сих пор считаются восемь туристов и один член экипажа катера.

Ранее сообщалось о 12 жертвах.

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Полиция Венгрии арестовала 64-летнего украинского гражданина Юрия С. из Одессы – капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером. 

 
ForUm

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