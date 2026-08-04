Молдова готується до можливих відключень світла через енергетичний дефіцит

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту попередив про можливі аварійні відключення електроенергії у вечірні години через дефіцит потужностей, спричинений спекою та низьким рівнем води в Дунаї. Він закликав жителів країни максимально скоротити споживання електроенергії у піковий період.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає «Європейська правда».

За словами Жунгієту, аномальна спека та критичне обміління Дунаю негативно вплинули на роботу енергетичної системи в усьому регіоні. Через низький рівень води частина електростанцій працює з обмеженнями, тоді як споживання електроенергії залишається дуже високим.

Міністр зазначив, що Молдова, яка імпортує електроенергію та є частиною регіонального ринку, безпосередньо відчуває наслідки цієї ситуації.

За прогнозами, у вівторок із 21:00 до 23:00 дефіцит електроенергії може сягнути 130 МВт.

Жунгієту повідомив, що компанія Energocom разом з іншими операторами вже закупила весь доступний обсяг електроенергії на ринку та готується застосувати екстрені механізми оператора системи передачі Moldelectrica. Водночас він визнав, що у разі нестачі необхідних обсягів імпортної електроенергії не можна виключати тимчасових відключень.

Міністр закликав громадян не вмикати зайве освітлення, відкласти використання пральних машин, духовок та інших енергоємних електроприладів у вечірні години. За його словами, навіть незначне скорочення споживання в кожному домогосподарстві може допомогти уникнути масштабних відключень.

Також він рекомендував жителям країни заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв із електропостачанням, зарядивши мобільні телефони та підготувавши ліхтарики або інші резервні джерела освітлення.

Напередодні влада Молдови вже запровадила заходи з економії електроенергії та води через обміління Дністра. Подібні проблеми виникли і в Румунії, де великих споживачів закликали обмежити використання електроенергії через ризик зупинки Чернаводської атомної електростанції, робота якої залежить від рівня води в Дунаї.