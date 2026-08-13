Через обміління Дунаю у Румунії зупиняють АЕС

У Румунії почали процедуру зупинки Чернаводської атомної електростанції через неможливість продовжувати її безпечну експлуатацію внаслідок обміління Дунаю.

У четвер з 7 години ранку на Чернаводській АЕС почали процедури зупинки другого енергоблока. Орієнтовно з 11 години ранку станція вже не постачатиме електроенергію в систему, повідомляє Digi24.

"Рішення про контрольовану зупинку другого енергоблока обумовлене триваючим значним зниженням рівня води у Дунаї. Контрольована зупинка другого енергоблока відбувається відповідно до передбачених процедур на такі випадки… Фахівці ухвалюватимуть рішення про підключення реакторів залежно від подальших прогнозів щодо водної ситуації на Дунаї", – оголосила компанія-оператор Nuclearelectrica.

Чернаводська АЕС постачала в енергосистему країни 680 МВт.

Фото: Nuclearelectrica.