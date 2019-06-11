также в разделеПолитика
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов ВСП 15
Лавров: РФ не намерена делать «жесты» для Зеленского 38
Парубий не представил КСУ документы о выходе трех фракций из коалиции 196
Зеленский выступил в КСУ и покинул заседание 655
Климкин: Вердикты международных судов заставят РФ начать переговоры по Крыму 75
Массовое отравление во Львове: госпитализированы уже 39 человек 38
У Зеленского убеждены, что КС признает конституционным указ о роспуске ВР 32
У Зеленского не понимают, зачем ГПУ завела дела из-за предложений по Донбассу 119
У Медведчука пообещали вести переговоры о мире, невзирая на уголовное преследование со стороны власти Зеленского 71
У Зеленского объяснили его слова о «потере РФ контроля над наемниками» 80
Президент хочет уволить всех глав ОГА 63
Зеленский собирается на заседание КСУ по роспуску Рады 66
Зеленский утвердил состав делегации для участия в работе GRECO 26
В Гааге начинаются слушания иска Украины против РФ 39
Гендиректор «1+1» тоже собрался в политику 36
Задержанных в Бангладеш украинцев обвиняют в ограблении в составе ОПГ 33
Порошенко не против стать премьер-министром 50
СНБО собрался на экстренное заседание из-за Молдовы 240

Представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что на референдум нужно выносить вопросы, которые будут объединять, а не разъединять украинцев.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает «Новое Время».

По его мнению, необходимо на законодательном уровне максимально правильно сформировать механизм, чтобы дать украинцам возможность по определенным вопросам высказать свое мнение и позицию.

Данный механизм касается, в первую очередь, предохранителей, в частности, вопросов, которые не могут выноситься на референдум, предохранителей о количестве квалифицированного большинства принятия по отдельным вопросам, когда недостаточно больше половины голосов.

«Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство», — указал Стефанчук.

«Мы считаем, что по таким судьбоносным вопросам, которые касаются вообще судьбы всей страны, нам крайне необходимо иметь понимание и консенсус в государстве», — сказал он.

Стефанчук добавил, что есть решения, которые разъединяют и такие решения не нужно выносить на референдум.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.  В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война».

Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы – это способ выяснить мнение общества. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

179
Теги