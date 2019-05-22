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В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война». Как передает УНИАН, об это журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Смотрите! Что значит мирные переговоры? Надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Украиной и Россией нет никаких вооруженных конфликтов. В Украине - гражданская война. Вот в чем дело. Здесь, безусловно, мы ожидаем прояснения, чтобы понять, о чем идет речь», - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия к мирным переговорам с Украиной.

Пои этом он подчеркнул, что какой вопрос выносить на референдум - это внутренне дело Украины.

По его словам, Кремль ожидает от Киева конкретных шагов по выполнению Минских договоренностей для «урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока, а во вторых, нормализации двухсторонних отношений с Россией».

При этом Песков отказался комментировать, симпатична ли Кремлю идея референдума по этому вопросу. «Главное, чтобы был толк, главное, чтобы была эффективность», - подчеркнул он.

Напомним, 21 мая глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

 
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