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Глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. Соответствующее заявление он сделал в эфире 112 Украина.

«Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение - чтобы народ Украины принял это решение», - заявил Богдан.

Глава АП отметил, что разные договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество. 

«Имелось в виду не формат, и это говорил Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании, окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки проблемные для восприятия теми или иными может быть вынесен на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение, подходят те или иные договоренности», - сказал Богдан. 

Как ранее сообщал ForUm, Зеленский заявил, что готов пойти на все и без колебаний потерять пост Главы государства, если это приблизит мир на Донбассе.
ForUm

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