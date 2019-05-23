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Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы – это способ выяснить мнение общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации главы государства. Среди участников встречи были волонтеры, бывшие военные, сообщили ForUm’у в пресс-службе.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи Главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.  В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война».
ForUm

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