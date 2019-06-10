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Пятый президент Петр Порошенко в случае победы на досрочных парламентских выборах партии «Европейская солидарность готов стать премьер-министром Украины.

Об этом он заявил в комментарии Громадському на съезде партии.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

«Если мы победим на выборах, то – да», - сказал Порошенко.

В то же время он не ответил, «будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат».

«Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии, и за действия фракции», - сказал Порошенко.

Напомним, 31 мая Порошенко избрали председателем новой партии «Европейская солидарность».

9 июня он  представил список своей партии «Европейская солидарность», с которой пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду.
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