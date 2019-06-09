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Пятый президент Украины Петр Порошенко представил список своей партии «Европейская солидарность», с которой пойдет на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, в первую десятку списка «Европейской солидарности» вошли:

  1. Пятый президент и лидер партии Петр Порошенко.
  2. Глава парламента Андрей Парубий.
  3. Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.
  4. Ветеран АТО и командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский.
  5. Телеведущая и общественный деятель София Федина.
  6. Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа и нардеп от БПП Мустафа Джемилев.
  7. Доброволец, волонтер, медик, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич.
  8. Глава Львовской ОГА Олег Синютка.
  9. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
  10. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил о выходе из партии пятого президента Петра Порошенко «Солидарность».
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