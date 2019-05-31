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Бывшего президента Петра Порошенко избрали председателем новой партии «Европейская солидарность».

Такое решение было принято на съезде партии 31 мая, сообщает «Украинская правда».

«Председателем партии «Европейская солидарность» избран Петр Порошенко», - отметил председательствующий на съезде.

Во время выступления председатель общественной организации «Солидарная молодежь» Динара Габибуллаева предложила избрать главой партии Порошенко и поставила это предложение на голосование.

Соответствующее решение приняли единогласно.

На съезде также присутствовал спикер ВР Андрей Парубий, заместитель главы ВР Ирина Геращенко.

На съезде обновленной партии Порошенко пришло немного депутатов Рады, но много активистов, волонтеров, писателей.

Напомним, 24 мая партия «Блок Петра Порошенко» переименовалась в «Европейскую солидарность».

30 мая Порошенко вступил в партию «Европейская солидарность».
ForUm

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