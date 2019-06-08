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В субботу, 8 июня, президент Молдовы Игорь Додон отказался распустить парламент и пригласил парламентские фракции для консультаций, несмотря на соответствующее постановление Конституционного суда.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

«Хочу сказать, что, согласно 85-й статьи Конституции, президент после консультации с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Хочу обратить внимание на две вещи: „после консультаций“ и „вправе“. Я не подпишу декрет о роспуске парламента. В понедельник, 10 июня, приглашаю парламентские фракции на консультации», — цитирует его слова СМИ.

Додон также заявил о проведении совместной встречи с послом России в Молдове Олегом Васнецовым, послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой Евроделегации Петером Михалко. Благодаря этой встрече он планирует выяснить, признают ли другие страны голосование о формировании нового правительства, если депутаты смогут договориться между собой в рамках консультаций.

Президент Молдовы также упомянул, что людей «вынуждают идти на улицу» в связи с политическим кризисом в стране и заявил о наличии «провокаторов», «так называемых спортсменов».

Напомним, 7 июня президент Молдовы Игорь Додон допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов.

«Мы не можем создать коалицию с блоком ACUM, а, скорее всего, пойдем на досрочные выборы», — сказал он.

Утром субботы, 8 июня, в Конституционном суде Молдовы заявили, что срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня.
ForUm

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