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В недавно поданном в США иске «Приватбанка» против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании $470 млрд через кипрские компании.

Об этом говорится в иске Приватбанка против его бывших владельцев, поданном в суд штата Делавэр, сообщает Громадське.

Так, согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных Приватбанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд (стр. 78 искового заявления).

В случае, если юристы банка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через Приватбанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Приватбанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении «миллиардов долларов в Приватбнке и отмывании миллионов долларов в США».

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева  отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Олигарх Игорь Коломойский не хочет возвращать себе «Приватбанк», но хочет, чтобы ему вернули капитал в 2 миллиарда долларов.
ForUm

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